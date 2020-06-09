Передача нового типа коронавируса COVID-19 от человека к человеку в случае бессимптомного течения заболевания происходит «очень редко».

Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове, передает УНИАН.

Она отметила, что некоторые люди, в первую очередь молодые и здоровые, во время болезни имеют легкие симптомы коронавируса, или вовсе их не развивают. И хотя ранее специалисты заявляли, что вирус может передаваться, даже если у носителя нет симптомов, сейчас в ВОЗ утверждают, что это далеко не основной способ распространения инфекции. «Судя по данным, которые мы имеем, редко можно встретить человека без симптомов, который передал бы вирус другому лицу, - сказала Ван Керхове. - Это происходит очень редко».

Она добавила, что в связи с новыми данными, действия правительств должны сосредоточиться на выявлении и изоляции больных COVID-19 с симптомами, а также на отслеживании их контактных лиц. В то же время эксперт признала, что некоторые исследования свидетельствуют о передаче вируса во время бессимптомного течения заболевания, и чаще всего это происходит в домах престарелых, а также в домашних условиях.

Ван Керхове добавила, что в настоящее время необходимы дополнительные исследования, чтобы действительно ответить на вопрос о том, может ли коронавирус широко распространяться через бессимптомных носителей. «На самом деле мы хотим сосредоточиться на симптоматических случаях, - добавила специалист. - Если бы мы действительно следили за всеми симптоматическими случаями, выделяли бы эти случаи, следили за контактами и изолировали бы эти контакты, мы бы резко сократили (вспышку. - Ред.)».