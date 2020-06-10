Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что Украина не намерена изменить границы Береговского района в угоду интересам Венгрии. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
«Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принималось не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу, являющуюся действительно европейской и прогрессивной», – отметил он.
Кулеба также подчеркнул, что во время визита в Будапешт не брал обязательств создать Береговский район. «МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию «национальных» районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины», – заявил министр.
«Дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности интересам нашей евроантлантической интеграции, и Центральной Европы в целом. Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем «красные линии», которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании», – отметил Кулеба.
«И напоследок. Моя принципиальная позиция и официальная позиция МИД для всех, кто, не жалея метафор, разгоняет фейки: ни одна иностранная держава не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины», – подытожил глава МИД.
Напомним, в проекте районирования Закарпатской области планируется создать 5 укрупненных районов (раньше было 13). Неожиданностью и для общественности, и для экспертной среды стало появление Береговского района, о создании которого раньше не было. Как заявил писатель Андрей Любка, похоже, что созданием такой административной единицы украинская власть идет на первые уступки Венгрии.
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