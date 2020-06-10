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Кабинет Министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Эмине будет курировать следующие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым. Но первый заместитель - это, конечно, гораздо больше, и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи», - написал он.

Напомним, президент согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Она планирует заниматься вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатии.
ForUm

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