Кабинет Министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Эмине будет курировать следующие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым. Но первый заместитель - это, конечно, гораздо больше, и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи», - написал он.
Напомним, президент согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.
Она планирует заниматься вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатии.
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