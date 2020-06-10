Согласно информации, предоставленной Пограничной полицией Словакии, с 08:00 (по киевскому времени) 10 июня изменяется порядок въезда иностранцев в Словакию с территории Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Следовательно, на территорию Словацкой Республики разрешат пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому была выдана справка от компетентного министерства, если на въезд они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенную на один из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий по мобильному приложению «Smart karanténa» («Умный карантин»).

В то же время такие лица должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение 5 дней от приезда пройти лабораторный анализ на заболевания COVID-19.

Транзитный проезд через территорию Словацкой Республики разрешается при соблюдении следующих условий:

-транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Указанные лица должны проехать территорию Словакии без остановки не более, чем за 8 часов от въезда, учитывая необходимое дозаправки горючим;

-транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которой они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию Словакии они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 словацком, чешском, английском или немецком языках или переведен одной из этих языков. Давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Такие лица должны проехать территорию Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8:00 от въезда, учитывая необходимое дозаправки топливом.

Напоминаем, пока на границе со Словакией функционируют пункты пропуска: