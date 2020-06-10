Вчера умер работник Госпогранслужбы Украины 1956 года, которому клинически поставлен диагноз COVID-19. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГПСУ.

5 июня мужчина с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии был госпитализирован в ведомственный госпиталь. Состояние больного ухудшалось, 6 июня его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе Украины зафиксировано 58 работников и военнослужащих, больных COVID-19. Из них 34 выздоровели, 21 – проходят лечение. Среди тех, кто лечится, нет людей в тяжелом состоянии.