Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили о подозрении двум бывшим милиционерам полка особого назначения «Беркут» подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, экс-правоохранители подозреваются в незаконном препятствовании, организации и проведению собраний, митингов в центральной части Киева, а также в предоставлении следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340 и ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Следствием установлено, что 22 января 2014 бывшие милиционеры полка особого назначения «Беркут» сфальсифицировали доказательства в отношении одного из незаконно задержанных участников акции протеста. «Беркутовцы» предоставили заведомо ложные показания о якобы участии последнего в массовых беспорядках по ул. Грушевского в Киеве, сопровождавшихся уничтожением имущества.

В результате незаконных действий бывших правоохранителей участнику акции протеста сообщено о подозрении, он был взят под стражу за особо тяжкое преступление, которого не совершал.