Национальная полиция по заявлению Министерства здравоохранения открыла производство о покушении на растрату госсредств при несостоявшейся закупке костюмов биологической защиты, сообщил директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов.

«Как оказалось, уголовное производство, по которому я прохожу как свидетель (пока), открыто по статье о покушении на растрату средств и злоупотребление властью. Открыто по заявлению Минздрава, касается закупки костюмов, которая так и не состоялась», - написал он в Facebook.

Жумадилов сообщил, что сегодня был вызван на допрос в полицию по этому делу.

Как передает Интерфакс-Украина, 21 апреля госпредприятие заявило, что провело все необходимые процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты согласно выставленным Минздравом требованиям. Производителем костюмов выступила украинская компания «Текстиль-Контакт», которая специально начала их производство для МЗУ. За собственные средства компания произвела 20 тыс. костюмов. Цена костюмов составляла 245 грн/шт при ожидаемой Минздравом цене 396 грн за единицу.

Вместе с тем уже после проведения процедуры этих торгов Минздрав изменил требования к костюмам и заключил договор на закупку 71,374 тыс. комплектов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126, однако такого требования Минздрав не выдвигал изначально.

В МЗУ подчеркнули, что товар, который планирует закупить Минздрав, в Украине еще нужно будет проверить на соответствие этой сертификации. По данным СМИ, это костюмы китайского производства.

29 апреля заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении ГП «Медицинские закупки Украины» (МЗУ). По ее словам, МЗУ нарушило законодательство Украины, не подав в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты.

При этом Шаталова в этот же день сообщила, что при поставке закупленных Минздравом в КНР 71 тыс. костюмов биозащиты возможна задержка из-за введения правительством этой страны дополнительного регулирования на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ).