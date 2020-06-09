Президент Владимир Зеленский новоназначенному председателю Службы внешней разведки Валерию Кондратюку реформировать СВР, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Разведка должна эффективно выявлять все потенциальные угрозы и вызовы украинским интересам и противодействовать им. Получение упреждающей информации о планах и намерениях врагов нашей государственности, независимости, нашего суверенитета - это ключевая функция разведки», - сказал президент во время представления Кондратюка.

Также служба должна эффективно сопровождать политический диалог по возврату оккупированных территорий. «Жду от службы разведывательную информацию для выработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в нормандском формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины», - добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание нового главы СВР на вопросе защиты национальных экономических интересов Украины и отметил, что торможение невыгодных нашей стране проектов должно быть точкой сосредоточения усилий разведки.

Служба также должна способствовать украинскому ОПК в разработке и производстве собственных образцов вооружения и военной техники. «Научно-техническая информация, добытая в интересах украинских предприятий, - это технологический прорыв нашей промышленности и новые рабочие места для граждан Украины», - отметил президент.

Не менее важным является выявление, предотвращение и противодействие вражеским информационным операциям.

Кроме того, СВР должна заниматься защитой украинцев за рубежом в условиях глобальных потрясений, прежде всего пандемии коронавируса, а также от посягательств террористов и международной преступности.

«Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич, поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, введя современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями», - отметил Зеленский.

Президент призвал работников СВР никогда не терять веры в свой народ и наше государство. «Оставайтесь мужественными и непоколебимыми в своей преданности в служении народу Украины. Украина никогда не оставит и не откажется от своих сыновей и дочерей», - подчеркнул глава государства.

Напомним, указ о назначении Валерия Кондратюка глава государства подписал 5 июня. 9 июня президент представил его коллективу СВР.