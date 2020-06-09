Президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВР) нового председателя Валерия Кондратюка, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюку успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны», - сказал глава государства.

Президент вручил новому главе СВР служебное удостоверение.

Зеленский выразил убеждение, что под руководством Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Со своей стороны Кондратюк поблагодарил президента за высокое доверие.

«Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач», - отметил он.

Кондратюк отметил, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальная защита работников службы и членов их семей.

Напомним, указ о назначении Валерия Кондратюка глава государства подписал 5 июня.