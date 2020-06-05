Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка, уволив с этой должности Валерия Евдокимова.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Евдокимов занимал должность главы Службы с 20 сентября 2019 года.
Офицер спецслужб, генерал-лейтенант Кондратюк занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины с 2016 по 2019 год. До этого – начальник ГУР МОУ (2015-2016), начальник Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2014-2015).
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