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Игорь Кондратюк, который раскритиковал интервью Ани Лорак в Украине, не стал отрицать, что регулярно ездил в Россию, но все это было до агрессии против Украины, пишет Сегодня.

В последний раз я отмечал Новый год в России с 2013-го на 2014 год. Мы традиционно семьей, почти без исключений, 10 лет подряд отмечали Новый год, встречали Новый год под Москвой, – рассказал телеведущий в интервью журналистам "Радио Свобода".

Он отметил, что для него история под названием "Российская Федерация" умерла.

"Я с марта 2014 года – агрессорофоб. А, к сожалению, слова "агрессор" и "Россия" совпадают. Но это совсем не моя вина. Это вина России, его руководства и народа России, с марта 2014 года трижды поддержавшего Путина. И тогда, простите, люди добрые, вы "с консерватории начните", то есть с себя, со своих русских мозгов", – поделился Игорь Кондратюк.

Телеведущий не раз критиковал артистов, которые выступают в России. Также Игорь Кондратюк регистрировал петицию к президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей.
ForUm

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