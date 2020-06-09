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Министерство цифровой трансформации Украины планирует за три года перевести все государственные услуги в онлайн-формат, а также развить всю необходимую инфраструктуру для этого. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

«Ми хотим полностью перевести все государственные услуги в онлайн за три года. Если не будет государственной услуги онлайн, значит ее вообще не будет существовать», - сказал он.

Также вице-премьер сообщил о планах обучить за три года 6 миллионов украинцев цифровой грамотности.

«Вторая наша цель - обучить 6 миллионов украинцев базовой цифровой грамотности для того, чтобы люди могли использовать технологии на полную мощь», - сказал Федоров.

Он добавил, что, по оценкам Министерства цифровой трансформации, около 52% украинцев уже владеют базовыми цифровыми навыками.

Также Федоров выделил развитие интернет-связи как третью ключевую цель работы министерства. «Третья наша цель – покрыть всю страну, до 95%, интернетом. Не может развиваться цифровая экономика, если не будет интернета», - отметил он.

Федоров добавил, что сейчас уровень проникновения высокоскоростного интернета в Украине составляет около 80%. Четвертой целью вице-премьер выделил развитие IT-бизнеса. «Четвертая наша цель – увеличить долю IT-индустрии до 10% ВВП», - сказал он.
 
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