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В Фастове 28-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом, подозревается в совершении умышленного убийства родной сестры и двух квартирантов.

Также он нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщение в полицию о ножевом ранении людей в одном из частных домов Фастова поступило от медиков, прибывших на вызов неравнодушного жителя.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили три тела с признаками насильственной смерти.  

Задержали подозреваемого полицейские на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Тела погибших – 31-летняя сестра подозреваемого и двое тел мужского и женского пола, личности которых устанавливаются, направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, погибшие люди снимали там жилье.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины трагедии. Продолжается следствие.
ForUm

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