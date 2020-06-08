По состоянию на 10:00 8 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 142 человека, сообщает Командование Медицинских сил.
Всего за время пандемии выздоровели 143 человека, летальных случаев – 4.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 618 человек.
За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания. Работник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.
По данным СНБО, по состоянию на утро 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 27 462 случая COVID-19, за последние сутки – 463.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время