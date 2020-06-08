На маршрутной остановке в Заводском районе Николаева неизвестные стреляли в двух мужчин, сообщил отдел коммуникации облполиции.

Сообщение о стрельбе на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв поступило около 18:00 7 июня.

Оба пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке.

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.