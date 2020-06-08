также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики активизировались после затишья, ранены трое военных 15
На трассе «Киев-Чоп» в ДТП смяли легковушку: 4 погибших 25
Боевики обстреляли силы ООС из крупнокалиберных пулеметов 14
В Винницкой области нашли сотни мин и снарядов 19
На Донбассе 13 обстрелов: пять военнослужащих получили ранения 45
В Днепре четыре человека пострадали в ДТП 25
Пограничники спасли украинца, спрыгнувшего с моста в реку 19
Коронавирус подтвержден у 135 военнослужащих ВСУ 38
От коронавируса умер 34-летний черкасский священник 29
Двое военнослужащих ООС получили ранения на Донбассе 37
В Кропивницком в колонии умер заключенный с СOVID-19 20
На Запорожье поезд протаранил легковушку, есть погибшие 24
На Одесчине браконьер на авто наехал на пограничника 18
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 21
Оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции 11
В Кременчуге мужчина облил бензином и поджег бывшую жену 37
На Львовщине глава сельсовета разбил нос и сломал руку бывшему солдату 21
С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, около 500 – ранены 57

На маршрутной остановке в Заводском районе Николаева неизвестные стреляли в двух мужчин, сообщил отдел коммуникации облполиции.

Сообщение о стрельбе на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв  поступило около 18:00 7 июня.

Оба пострадавших доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке.

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги