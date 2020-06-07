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Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Сейчас в Украине около 1 миллиона человек с онкологическими заболеваниями, которые прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии.

В Центре отметили, что для лучших результатов лечения необходимо отказаться от вредных привычек, придерживаться здорового питания, физической активности и следить за состоянием здоровья.

По данным ВОЗ, 22% онкобольных умирают от рака, возникшего вследствие курения. Отказавшись от курения, человек уменьшает риск развития рака на 70%.

Употребление алкоголя может повысить уровень эстрогенов в крови, что теоретически может увеличить риск рецидива.
ForUm

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