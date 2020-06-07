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В Вашингтоне в субботу, 6 июня, состоялась крупнейшая демонстрация с момента смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая во время задержания в Миннеаполисе.

Об этом пишет Радио Свобода.

Из-за акций военные, полиция и федеральные агенты перекрыли большую часть центра Вашингтона.

Многие протестующие собрались у Капитолия, Национальной аллеи и Белого дома, где были построены бетонные баррикады.

Также масштабные протесты происходили в Нью-Йорке, Филадельфии, Сиэтле, Чикаго и Лос-Анджелесе. Всего на улицы вышли десятки тысяч человек.

Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.

Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.
ForUm

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