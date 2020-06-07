За прошедшие сутки в России коронавирус диагностировали у 8 984 человек, всего в стране инфицированы 467 673 человека.
Согласно официальным данным, за сутки в России умерли 134 человека. За весь период скончались 5 859 человек.
Выписаны еще 5 343 человека. За весь период вылечились 226 731 человек.
Многие эксперты не сомневаются, что Россия намеренно занижает статистику по коронавирусу.
Напомним, в Украине третий день подряд снижается число зараженных коронавирусом.
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