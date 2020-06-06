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В мае 2020 в мире была самая высокая средняя температура за все время наблюдений. В этом году она была на 0,63°C больше среднего показателя между 1981 и 2010 годами.

Об этом свидетельствуют данные Коперниковской службы изменений климата, пишет CNN.

«По-настоящему большие аномалии начались еще в январе, и с тех пор этот сигнал был достаточно устойчивым», — отметила старший научный сотрудник Коперниковской службы изменений климата Фрея Вамбург.

Климатологи отмечают, что в российской Сибири, где находится значительная часть вечной мерзлоты Земли, температура мая была на 10°C выше, чем средняя за период наблюдений с 1981 до 2010 года. На отдельных частях рек Обь и Енисей наблюдали рекордно ранний прорыв льда.

За последний год (с июня 2019-го до мая 2020 года) температура поверхности Земли была почти на 1,26°C выше доиндустриального уровня — ориентира, относительно которого часто измеряется степень глобального потепления.

В то же время в странах Европы температура была несколько ниже, чем средняя, но с резкими географическими различиями.

В Киеве, в отличие от мировых тенденций, май 2020 года оказался самым холодным с начала века, сообщала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Среднемесячная температура воздуха в украинской столице составляла 12,4°C, что на 2,8°C ниже климатической нормы.
ForUm

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