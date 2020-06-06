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Генпрокурор Ирина Венедиктова в субботу, 6 июня, записала видеообращение в котором рассказала о ходе расследования убийства пятилетнего мальчика Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком.

По словам Венедиктовой, полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где находился ребенок.

Она также сообщила, что следующие судебные заседания по этому делу назначены на 18 и 19 июня.

В их ходе планируется исследовать протоколы следственных экспериментов. Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продлении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

«С конца декабря 2019 года дело слушается в суде. Обвиняемый в убийстве по неосторожности полицейский находится под стражей без определения размера залога, срок его действия раз продлен постановлением Переяслав-Хмельницкого суда от 23 апреля 2020 года на 60 суток. Еще двое - инспектор и гражданское лицо, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, 25 февраля 2020 года были освобождены из-под стражи с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний передан под надзор матери», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия.
ForUm

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