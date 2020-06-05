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Благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом и выделенному траншу в 5 миллиардов долларов Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать выплаты заработных плат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения. Об этом во время программы «Право на власть» сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«60 дней назад я пришел на свой пост, и тогда у нас было много проблем. Нам пришлось решать эти проблемы. Сейчас, в мае, мы имеем 100-процентное выполнение общего фонда госбюджета и уверенно смотрим в будущее», - заявил глава Минфина.

По его словам, кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику государства, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит не только выполнить бюджет этого года, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев.

«Сейчас есть все основания полагать, что мы прошли сложный кризисный этап в экономике. Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена – 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена», - подытожил Марченко.
ForUm

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