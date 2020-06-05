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Вчера, 4 июня, во время задержания пограничниками Измаильского отряда семерых мужчин, которые занимались браконьерской деятельностью на озере Кагул, один из нарушителей совершил наезд автомобилем на пограничника, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Реализуя оперативную информацию, охранники госграницы застали правонарушителей на горячем, когда те совершали загрузку вылова с сетками к свои автомобили. Не реагируя на требование правоохранителей об остановке, водитель попытался скрыться «Нивой» и травмировал пограничника. Остановить транспортное средство удалось только после предупредительного выстрела в воздух. Свою незаконную деятельность жители Ренийского района осуществляли с помощью запрещенных лесковых сетей на резиновой лодке», – говорится в сообщении.

По признакам уголовных преступлений предусмотренных ст.249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и ст. 345 УК «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» направлены уведомления в Ренийское отделение Нацполиции.

Орудия лова, вылов, лодка и два автомобиля изъяты представителями полиции, как вещественные доказательства.

Водителя, совершившего наезд на пограничника, задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Жизни и здоровью травмированного пограничника ничего не угрожает.
ForUm

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