также в разделеРелигия
Волонтеры УПЦ передали гуманитарную помощь Полтавской областной психиатрической больнице 12
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность суеверий 6
В УПЦ объяснили, как правильно почтить память умерших родственников 16
Митрополит Антоний объяснил, в чем смысл особых обычаев и молитв на Троицу 6
Святогорская лавра восстанавливает древний храм XVII века 10
Запорожский митрополит УПЦ призвал журналистов доносить слова правды и не сеять рознь между верующими 9
Винницкие верующие собрали гуманитарную помощь для погорельцев на Житомирщине 11
Переболевший коронавирусом московский священник стал донором плазмы крови 8
В Луцке освящен новый храм УПЦ в честь Воскресения Христова 14
На Ровенщине прославили чудотворную Вилийскую икону Божией Матери 16
В Церкви рассказали, возможны ли Таинства онлайн 12
В сети появилась пошаговая инструкция, как подписать петицию в защиту Киево-Печерской лавры 9
Православные в субботу будут поминать умерших 63
Всеукраинский Совет Церквей инициирует встречу с Зеленским 66
В Париже увековечили память православной монахини, погибшей в фашистском концлагере 16
В Одессе отметили день памяти святителя Иннокентия (Борисова) 34
В монастыре УПЦ Константина и Елены на Николаевщине отметили 115-летний юбилей главного храма 15
В Мукачево УПЦ благословила кругосветное путешествие для сбора средств на реабилитационный центр для больных детей 39

В Черногории в городе Бар прошел крестный ход, первый после снятия в стране ограничений на массовые собрания в связи с недавним карантином.

Крестный ход состоялся в рамках празднования дня святого Иоанна-Владимира, сообщает pravoslavie.ru.

«Вечером 4 июня в соборном храме Иоанна-Владимира в Баре было совершено вечернее богослужение, после чего по улицам города прошло молитвенное шествие в честь небесного покровителя города», - отметили в источнике.

В крестном ходу приняло участие большое число верующих из Бара и окрестных мест под руководством духовенства Черногорско-Приморской митрополии, особенно много было молодежи и детей.

Ход состоялся в рамках программы «Дни святого Иоанна-Владимира», ежегодно проводящейся в городе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги