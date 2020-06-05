В Черногории в городе Бар прошел крестный ход, первый после снятия в стране ограничений на массовые собрания в связи с недавним карантином.
Крестный ход состоялся в рамках празднования дня святого Иоанна-Владимира, сообщает pravoslavie.ru.
«Вечером 4 июня в соборном храме Иоанна-Владимира в Баре было совершено вечернее богослужение, после чего по улицам города прошло молитвенное шествие в честь небесного покровителя города», - отметили в источнике.
В крестном ходу приняло участие большое число верующих из Бара и окрестных мест под руководством духовенства Черногорско-Приморской митрополии, особенно много было молодежи и детей.
Ход состоялся в рамках программы «Дни святого Иоанна-Владимира», ежегодно проводящейся в городе.
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