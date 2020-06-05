В интернете опубликована пошаговая видеоинструция, в которой приводится алгоритм действий, необходимых для подписания петиции о сохранении Киево-Печерской лавры в Украинской Православной Церкви.

Фото: Киево-Печерская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ, в связи с тем, что многие верующие столкнулись с рядом технических сложностей и не смогли подписать петицию, журналист Ярослав Нивкин подготовил подробную видеоинструкцию о том, как правильно это делать на своей странице в фейсбук.

«Первым делом, нужно зайти на сайт официального представительства президента Украины, где размещается сама петиция. В верхней части экрана будет окно с названием «Подати петицію». Кликайте на него. Теперь вы перешли на страницу, где размещаются все петиции, поданные президенту. Чтобы найти необходимую петицию, в поисковой строке страницы нужно ввести ее номер. Петиция «Залишити «Києво-Печерську лавру у користуванні «Української Православної Церкви та відхилити петицію № 22/092966-еп» идет под номером "№22/094164-еп". Вводим его в поисковой строке и нажимаем на кнопку искать», – написал журналист.

Для того чтобы подписать петицию на сайте Президента Украины, пользователь должен авторизоваться, т.е. создать свою учетную запись.

«Для этого нажимаем на кнопку "Створити обліковий запис", которая находится в правом верхнем углу. Теперь вводим свою электронную почту и придумываем пароль. Важно! Иметь электронный адрес с украинским или международным доменом: т.е. это могут быть gmail, ukr.net, bigmir, yahoo, в общем, что-угодно, но никаких мейл. ру и яндекс, потому что с российскими доменами, с почтой на российских платформах вы не сможете зарегистрироваться. Поэтому, если у вас нет почтового ящика на украинских или глобальных сервисах, прежде всего создайте его!» – напомнил он.

Далее, после введения данных, следует нажать кнопку «Наступний крок», и информация для дальнейшей регистрации придет на указанный адрес электронной почты. При получении письма нужно кликнуть на содержащуюся в нем ссылку и перейти на открывшуюся страницу.

«Дополнительно, чтобы подтвердить личность человека, сайт требует ввести свой идентификационный код, БанкID или электронную цифровую подпись. Мы рекомендуем использовать идентификационный код или БанкID. Дальше вам необходимо ввести в соответствующие поля свои фамилию, имя, отчество и сам налоговый номер», – уточнил автор видеоинструкции.

По его словам, служебное сообщение сайта говорит о верификации введенных данных до 2-х суток, «но все может произойти и гораздо быстрее. Так что запаситесь терпением, проверяйте почту несколько раз в день, дождитесь верификации, а затем – голосуйте!»

Голосовать нужно после получения письма с сообщением о верификации. Для этого можно пройти по указанной в письме ссылке или просто зайти на сайт и авторизоваться (ввести электронную почту и пароль, указанные при регистрации). Также, возможно, придется заполнить капчу – т.е. пройти проверку на то, что вы не бот, ответив на появившиеся на странице графические вопросы.

«Теперь вы авторизованы и готовы голосовать. Найдите ту самую петицию №22/094164-еп с помощью строки поиска на сайте. Или просто перейдите по ссылке под этим видео. Теперь, когда вы на странице петиции, той самой петиции, нажмите кнопку «ПІДПИСАТИСЯ», и дело сделано! Вы проголосовали, на счетчике стало на 1 имя больше, а ваше имя теперь в списке подписавшихся», – заключил Ярослав Нивкин.