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За минувшие сутки в Украине проведено 11,1 тысячи ПЦР-тестов, что является рекордным количеством с начала эпидемии коронавируса. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«За минувшие сутки лабораторными центрами Минздрава совместно с другими лабораториями проведено рекордное количество ПЦР-тестов - это 11100 исследований», - сказал Ляшко.

Он сообщил, что у пациентов с признаками коронавирусной болезни и с пневмонией в первую очередь забирается материал для проведения ПЦР-тестирования. Если результат отрицательный, у больных забирают кровь для проведения ИФА-тестирования.

«А также в случае, если взяли биоматериал и нет возможности провести исследование в течение первых суток, есть очередь на проведение исследования или лаборатория временно не работает, то тогда сразу забирается дополнительно материал для проведения ИФА-анализов», - пояснил процедуру Ляшко.

По его словам, если у человека, контактировавшего с больным СOVID-19, нет симптомов, то на четырнадцатый день после контакта ему также проводится ПЦР-тестирование или тест ИФА, если нет возможности провести ПЦР-тестирование в течение суток.

Ляшко добавил, что пациентам перед плановыми операциями проводится ИФА-тестирование. Если его результат является положительным, пациенту проводят ПЦР-тест.

Напомним, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.

 
ForUm

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