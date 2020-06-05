также в разделеОбщество
Полиция установлила 67 причастных к стрельбе в Броварах 9
Пытки и запугивания: на Днепропетровщине задержали банду из 7 полицейских 18
Минздрав: Не готовы к ослаблению карантина Киев и 7 областей 20
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов 26
Геращенко: Организованная Деканоидзе переаттестация привела к развалу полиции 31
Министр финансов считает, что бюджет-2020 будет выполнен 12
В Украине подтверждено 553 новых случая COVID-19 38
Джемилев раскритиковал отказ комитета ВР принять постановление о воде для Крыма 34
Минобразования: Призыв в армию для выпускников школ отсрочат 26
В Украине стартует очередной этап ослабления карантина 30
4 июня. Картина дня 28
Суд отменил меру пресечения Богатыревой 50
В Украине потеплеет до +30 23
В Украине ослабят ограничения по количеству людей в тургруппах 13
В Одессе 12-летний мальчик угнал BMW и устроил гонки с полицией 18
На полицейских из Кагарлыка пожаловались еще три жертвы насилия 41
МОН: Приказ КГГА об отмене итоговой аттестации в школах является незаконным 16
Полиция провела обыски у организатора стрельбы в Броварах 27

По состоянию на 10:00 5 июня в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 142 человека, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровел 131 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 567 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток, - 67 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся семь человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, еще 4 военнослужащих находятся в лазарете медицинского пункта одной из воинских частей Винницкой области). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

Семь человек (Николаевская и Киевская область - по 1 военнослужащему, Ривненская область ˗ 4 работника ВС Украины и Житомирская область ˗ 1 работник ВС Украины) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги