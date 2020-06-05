Коронавирус может стать для мира «еще одним гриппом», который будет активизироваться из года в год. Об этом рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев, передает «Обозреватель».

«Есть прогнозы, что вирус может остаться, и в нас появится еще один «грипп». Он будет приходить, и через какое-то время, как мы все периодически болеем гриппом (кто-то каждый год, а кто-то раз в несколько лет), то же самое может быть и с коронавирусом», – допустил он.

Вместе с тем медик заверил, что второй волны эпидемии COVID-19, которую прогнозируют на осень, не будет.

«Я бы не давал конкретных прогнозов с цифрами, но думаю, что ситуация будет стабильной. В ближайшее время никакой второй волны не возникнет. Ситуация будет стабильной и с тенденцией к снижению», – подчеркнул врач.

Напомним, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.