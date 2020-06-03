Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, который позволит запустить полноценную работу электронных трудовых книжек и даст возможность начислять пенсии автоматически, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота. При этом будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников, а это значит, что пенсии будут теперь начисляться автоматически. Это такие вещи, которые облегчают жизнь простым гражданам и бизнесу в том числе», - подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.

Документ принят с условием доработки в течение одного дня.