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Вчера, 2 июня, около 22:00 в селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области 47-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из собственного зарегистрированного ружья в сторону кустов, в результате чего был ранен 16-летний парень, который занимался спортом на берегу реки, сообщает пресс-служба областной полиции.

После поступления в полицию сообщения о преступлении на место выехала следственно-оперативная группа Петриковского отделение полиции. Полицейские установили мужчину и доставили его в отделение полиции. Ружье изъяли.

По данному факту возбуждено уголовного производства по ч. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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