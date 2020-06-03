В определенных странах Европы, куда входит и Украина, Всемирная организация здравоохранения отмечает стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом на брифинге заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, сообщает LIGA.net.

«В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев», - сказал бельгийский эксперт, указав, что Украина «выходит на этот путь».

Несмотря на то, что число новых случаев COVID-19 в Европе по сравнению с апрелем уменьшилось более чем наполовину, «риск все равно остается очень высоким», добавил он.

По словам Клюге, с начала вспышки в Европе коронавирусную болезнь диагностировали у 2,2 млн человек, из которых 181 000 пациентов умерли.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случая.