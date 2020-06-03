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Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №2450 проголосовали 247 народных депутатов.

В проекте предлагается дополнить статью 295 Гражданского кодекса Украины и статью 149 Семейного кодекса Украины положениями, которые должны разрешить физическому лицу менять не только свою фамилию и (или) имя (что уже предусмотрено действующим законодательством), но и отчество.

Также законопроектом предполагается, что физическое лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия одного из родителей в случае, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.

В случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

Действующее законодательство предоставляет право лицу, достигшему 16 лет по собственному усмотрению изменять только свои фамилию и имя, однако право на изменение отчества возникало только при изменении его отцом своего собственного имени или исключения сведений о нем как отце ребенка из актовой записи о его рождении. Законопроект был разработан с целью согласования законодательства Украины с международными актами, обеспечения справедливого права человека по своему усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя.
ForUm

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