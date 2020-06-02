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В крупнейших городах аннексированного Крыма – Севастополе и Симферополе – ощущается острая нехватка питьевой воды.

«Симферопольское водохранилище превратилось в лужу. Там уже нет воды на две трети», – рассказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, сообщает «Обозреватель».

«Есть большая проблема обеспечения восточных районов полуострова – Феодосия, Судак и так далее», – добавил он.

По словам Джелялова, проблему питьевой воды в городах Крыма усугубил тот факт, что оккупационные власти начали заселять полуостров жителями РФ. «Количество людей, особенно в городах, водоснабжение которых как раз и является проблематичным, возросло, и проблема приобретает определенные контуры», – заметил он.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не будут помогать решать водную проблему аннексированного Крыма.
ForUm

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