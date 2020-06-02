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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника ГУ Нацполиции в Тернопольской области в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2, ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, в 2018 году полицейский заключил с одним из предприятий два договора о предоставлении услуг по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения и внес ложные сведения в акты приемки услуг от исполнителя. На основании заключенных фиктивных договоров в пользу предприятия было перечислено 396 тыс. гривен бюджетных средств.

В результате проведенных экспертиз установлено, что услуги по обновлению и сопровождению программного обеспечения не предоставлялись.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Тернопольской области. Оперативное сопровождение - Тернопольское управления ДВБ Нацполиции и Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
ForUm

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