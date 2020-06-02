Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ. Большой массив данных охватывает информацию в отношении граждан более 100 стран, которые обращались к этой юрисдикции в Карибском бассейне для регистрации здесь своего бизнеса. Это островное государство – одна из самых известных в мире оффшорных зон, пишет Радио Свобода.

«Багамские файлы» попали в публичное пространство в середине мая.

«Украинская часть» багамского архива содержит данные о почти 60 фирмах. Большинство из них основаны украинцами, которые не имеют отношения к сфере управления государством, и являются непубличными бизнесменами. Но ряд фамилий все же обращают на себя внимание.

Так, среди директоров и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся исключительно одесситы. Согласно опубликованным данным, ее учредителями по состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанские.

Борис Коган – одесский бизнесмен, которому местные СМИ приписывали международную торговлю оружием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского.

В документах напротив Игоря Урбанского есть примечание «Government post – PEP» (государственная должность – публичный деятель). В 2006 году он и был избран народным депутатом Украины пятого созыва от Социалистической партии. С декабря 2007 года по июль 2009-го Урбанский работал заместителем министра транспорта и связи.

В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игоря Урбанского Александр. Нардеп восьмого созыва. Запомнился своей декларацией - вместе с братом Анатолием (в то время – глава Одесского облсовета) в августе 2017 купили криптовалюты на 73 миллиона гривен.

Багамскую компанию Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре юридических лиц. Там она выступает учредителем ряда компаний, так или иначе ассоциированных со скандально известным экс-главой ЦИК и бывшим нардепом Сергеем Ковалевым. Это Международный гуманитарный университет, Международный университет, ООО «ТРК «Академия».

В разделе «Register of Directors» фигурируют сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова.

Аднан Киван - бизнесмен сирийского происхождения, одесский застройщик и владелец англоязычного издания KyivPost и одесского «7 канала». Основной бизнес – строительство. Компания Kadorr group, которая принадлежит семье Аднана Кивана, построила более 40 жилых комплексов в Одессе и в Киеве, в том числе нарушение норм строительства в исторических районах.

Согласно опубликованным данным, Константин Жеваго числился единоличным директором компании Pharma Distributing corp.В пресс-службе бизнесмена сообщили, что компания прекратила свое существование, «информация уже давно не актуальна», и Pharma Distributing corp. занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Издание отмечает, что регистрировать фирмы в оффшорных юрисдикциях – не преступление. Это мировая практика, которая сложилась по ряду причин. Для кого-то это - вопрос удобного структурирования своего бизнеса, многих привлекает развитый сервис на «оффшорах» - зарегистрировать фирму здесь обычно быстро, администрировать - просто. Крупнейших же магнитов два - низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность.

В последние годы состоялся целый ряд массовых утечек данных из оффшорных юрисдикций - Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и других.