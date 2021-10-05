Информация о якобы связи между рядом офшорных компаний и президентом Владимиром Зеленским в расследовании проекта Pandora Papers не повлияет на диалог между Киевом и Вашингтоном, но повышает важность вопроса усиления финансовой прозрачности в мире.

Об этом во время брифинга в Белом доме сказала пресс-секретарь администрации Джен Псаки, передает Укринформ.

Так, на вопрос, повлияют ли данные Pandora Papers на диалог между Белым домом и его стратегическими партнерами, в частности с Киевом, Псаки ответила: «Я бы не сказала, что это изменит его (диалог. - Ред). Скорее, сделает этот вопрос (финансовой прозрачности. - Ред.) более важным на международной повестке дня».

По словам Псаки, Байден предан делу повышения прозрачности как в американской, так и в международной финансовой системе. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. В частности, на международных форумах он подчеркивал важность сделать правила игры равными, уменьшить коррупцию и убедиться, что «мы действуем как скоординированное международное общество», отметила пресс-секретарь.

Напомним, редакция «Слідство.Інфо» обнародовала фильм-расследование «Офшор 95», в котором говорится о том, что документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, якобы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

В частности, по информации издания, журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить средства, и эти средства якобы могли быть частью истории с выведением и отмыванием средств Приватбанка.

Расследование Pandora Papers проведено Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и представителями 150 редакций со всего мира. Оно разоблачает офшорные активы 35 бывших и действующих мировых лидеров. В этом списке - экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II, президент Кении Ухуру Кениата. Кроме того, расследование разоблачает причастность российского медиаменеджера Константина Эрнста к миллиардному приватизационному соглашению в РФ.