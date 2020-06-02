Двадцять першого травня слідство змінило підозри трьом фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета: музиканту Андрію Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та медсестрі Яні Дугарь. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси». Антоненко з організатора вбивства став виконавцем. Його адвокати запевняють, що нові звинувачення так само абсурдні, як попередні, і жодних доказів його вини у слідства немає. Андрій Антоненко перебуває під вартою майже пів року. За цей час він дав одне велике інтервʼю, у нього змінилося кілька сусідів по камері і була одна невдала спроба провести слідчий експеримент. Кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко розпитала Антоненка про життя в ізоляторі, тиск слідства і останні заяви президента про справу Шеремета. На запитання Антоненко відповів письмово і лаконічно.

Ваші адвокати розповіли, що другого січня цього року слідчі невдало намагалися провести з вами слідчий експеримент. Розкажіть, як це було, чому вас не поінформували завчасно?

[2 січня] о 19:40 в Ізолятор тимчасового тримання прийшов [старший слідчий Олексій] Катинський і ще хтось. Сказали, що мають провести слідчі дії, але адвокатів немає, тому треба про це сказати на відео і скасувати слідчий експеримент чи перенести його — так і зробили. Але о 21:30 мене забрали і повезли невідомо куди. Згодом зʼясувалося, що везуть на слідчі дії [в район, де 20 липня 2016 року вбили Павла Шеремета]. На місці мого адвоката не було, був лише державний. Він подзвонив моєму адвокату, і ми вирішили не брати участі у цих діях, оскільки слідчі навмисно порушили закон. Чому все організували таким чином, можу тільки здогадуватись, можливо, щоб сфальсифікувати докази.

Після цього ви писали адвокатові, що слідчий Олексій Катинський змушував вас погодитись на слідчий експеримент. Як саме він на вас тиснув?

(Антоненко не відповів).

Протягом шести місяців хтось іще на вас тиснув? Якщо так, розкажіть, коли і як це було?

Тиск був — забороняли теплі речі, засоби гігієни (помитися, постригтися). Не надавали медичну допомогу, наприклад, стоматологічну. До речі, зараз її теж не надають. З цього приводу я написав кілька заяв, отримав відписки з погодженням, але не допомогу. Цим керує слідчий [Василь] Бирко. Ще мені не давали побачення з рідними.

На початку січня до вас у камеру підселили людину з нацистською літературою. Цей чоловік намагався вас провокувати?

Справді, був випадок із нацистськими книжками. Він зайшов у камеру з двома такими книгами. Я очманів. Пояснив йому в двох словах ситуацію, і на цьому ми поставили крапку. Того ж дня розповів про цей випадок слідчому та адвокату.

Стосовно інших «підсадок». У перший же день мене посадили в камеру, де сидів так званий «с*ка» — так називають тих, хто співпрацює зі слідством. Але оскільки я не причетний до злочину і приховувати мені немає чого, жодної корисної інформації вони не отримали.

Був ще один цікавий момент. Підсів до мене товариш і одразу, ніби між іншим, сказав, що в нього знайшли дві гранати. Думаю, це також була провокація щодо якоїсь вибухівки. Але результат знову був ніякий.

Скільки людей з вами в камері зараз? Які умови?

У камері наразі дві людини: я і сусід. Умови не домашні, але і не критичні. Звісно, вже втомився, всі втомилися, але маємо триматись. На нас дивиться вся країна, всі патріотичні сили і свідомі люди, які бачать «бєспредєл» системи і режиму МВС.

Чи читали ви нову підозру, що думаєте про її зміст?

Нову підозру, звісно, читав. Які можуть бути відчуття, коли підозрюють в тому, до чого ти не причетний? Звісно, огидні, як і раніше.

Президент на останній пресконференції сказав, що справа Шеремета — це відповідальність [голови МВС Арсена] Авакова і він має довести її до кінця. Ваші адвокати розкритикували ці слова Зеленського. Що думаєте ви?

Я уважно дивився цю пресконференцію і, звичайно, чекав на запитання щодо справи Шеремета. Було видно, що йому було геть незручно від тих запитань. Він фактично відхрещується від своєї відповідальності і каже, що його затягнув на брифінг Аваков. Усю відповідальність Зеленський переклав на нього.

Ця справа зараз — кістка у горлі Авакова. На кону його посада, тому його дії і накази підлеглим можуть бути непередбачувані. На його місці я б зʼясував у підлеглих, хто сфальсифікував матеріали і підсунув йому, таким чином підставивши міністра. В цьому випадку він би дуже ефектно вискочив з цієї ситуації, як уміє це робити — зберіг би і посаду, і репутацію. Але я не можу знати, що він задумав і які будуть наслідки. Але знаю точно, що ніхто з нас не причетний до злочину.

Ви вже майже пів року в ізоляторі: хто вас підтримує, що допомагає триматися?

Що відчуваю? Задовбало! Дуже сумую за родиною.