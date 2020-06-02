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Общественные и пациентские организации призывают министра здравоохранения Максима Степанова провести 2 июня открытые собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и не назначать фигурантов антикорупцийних расследований.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Так, в настоящее время к проведению собеседований не допускаются представители СМИ, благотворительных фондов и общественных объединений.

Главным кандидатом на должность по информации СМИ является Константин Ярынич, нардеп 8 созыва от Блока Петра Порошенко, и.о. гендиректора Кировоградского областного онкоцентра.

«Он активно критиковал НСЗУ и поддерживал министра Степанова. С НСЗУ у Ярынича уже были проблемы, когда в конце апреля пациент пожаловался на онкоцентр Ярынича. Человеку пришлось платить за то, что по контракту онкоцентра с НСЗУ должно быть бесплатным. Кроме того, Кропивницкий областной диспансер Ярынич покупал лекарства исключительно у дистрибьюторов по завышенным ценам», - говорится в заявлении.

НСЗУ – это орган, который фактически контролирует все выплаты в сфере здравоохранения, выбирает больницы, которые получают деньги от государства и контролируют распределение почти 100 млрд гривен в год на оплату услуг пациентов.

От НСЗУ зависит куда, сколько и по каким пациентам уходит денег. Также НСЗУ выступает заказчиком услуг, рассчитывает тарифы, по которым платит государство за больных, заключает договоры о медицинском обслуживании населения и многое другое.

«Стоит отметить, что конкурс на голову НСЗУ провели еще в январе. Финалистами с наибольшим количеством баллов стали топ-менеджеры НСЗУ. Впрочем, руководители МЗ – ни Зоряна Скалецкая, ни потом Илья Емец – не удосужились провести собеседование с финалистами и таки назначить председателя», - подчеркнули активисты.

Так решение определить руководителя НСЗУ перешло к Степанову, который без объяснений отклонил всех кандидатов. После громкого скандала с попыткой назначить человека без конкурса, Степанов намерен проводить кулуарные собеседования с кандидатами.

Учитывая критическую важность должности, которая открывает путь к распоряжению миллиардами бюджетных средств, общественные организации призывают Степанова провести открытые собеседования с прямой трансляцией и не назначать Ярынича на указанную должность.
ForUm

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