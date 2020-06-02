В Дубно 7 медиков заразились COVID-19 от женщины, которая попала с переломом в травматологию городской больницы.
Об этом сообщила пресс-служба Ривненской ОГА.
Сейчас в инфекционных отделениях области находится 134 больных, 19 – в реанимации, 3 подключены к ИВЛ, 715 - на амбулаторном лечении.
За минувшие сутки выявлено 60 новых инфицированных COVID-19.
Всего за время пандемии зафиксировано 1802 инфицирования COVID-19, из них - 132 ребенка и 320 медработников.
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