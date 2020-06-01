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В Ровно отметили 500-летнюю годовщину со времени написания Нобельского Евангелия, которое является одним из древнейших письменных памятников волынского Полесья.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Рівне 1», накануне памятной даты состоялась онлайн-конференция, в которой приняли участие представители музеев, краеведы и историки области.

«Дата проведения мероприятия не случайна, ведь именно 1 июня было завершено написание памятника. В Нобельском Евангелии говорится: «Закончена книга эта месяца июня, в первый день месяца, в день Святого Иустина, философа и мученика», - объяснил директор Ровенского областного краеведческого музея Александр Булыга.

Об истории создания рукописи рассказала сотрудник краеведческого музея Людмила Шахматова. 

«В древности Нобель был крупным городским центром на Волынском Полесье. В нем было пять церквей, при которых действовали школы и писались книги. И вот при одной из них, Николаевской, в 1520 году завершили переписывать Евангелие», -сообщила Людмила Шахматова.

В самом Евангелии об этом сказано так: «Книга эта, названная Евангелие тетро, созданная при короле Сигизмунде, епископе Ионе, владыке Туровском и Пинском, при князе Феодоре Ярославовиче, повелением христолюбца, раба Божия Симеона Батиевича, старца Хоинского, и дана в храм ... Святого Николая в Нобль. А кто эту книгу возьмет от церкви Святого отца Николая в Нобль Пинского уезда, то будет проклят в этом веке и в будущем. А писал дьяк, многогрешный раб Божий Севастьян Аврамович в Нобле».

Кроме того, в книге есть упоминание еще об одном переписчике – дьяке Льве, это значит, что, вероятно, над книгой работало несколько переписчиков.

Нобельское Евангелие, написанное в 1520 году в селе Нобель Заречненского района Ровненской области, сохранилось в единственном экземпляре, находится в Вильнюсе, в библиотеке Академии наук Литвы.
ForUm

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