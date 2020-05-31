Министерство здравоохранения разработало рекомендации по использованию спортивных залов и бассейнов с началом следующего этапа ослабления карантина — 1 июня.
Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, среди условий посещения фитнес-центров ведомство рекомендует:
на входе проводить термоскрининг;
не допускать к занятиям людей с температурой 37°C и выше;
рассчитать дистанцию в 1 человека на 10 кв. м;
на входе должны быть антисептики для посетителей;
работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы.
«Функционирование бассейнов разрешено также с определенными ограничениями по количеству людей, которые находятся на одной дорожке», — рассказал Степанов.
Кроме того, на период карантина запрещается использование многоразовых полотенец. До сих пор остается запретной работа СПА-зон и массажа.
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