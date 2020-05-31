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Министерство здравоохранения разработало рекомендации по использованию спортивных залов и бассейнов с началом следующего этапа ослабления карантина — 1 июня.

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, среди условий посещения фитнес-центров ведомство рекомендует:

на входе проводить термоскрининг;

не допускать к занятиям людей с температурой 37°C и выше;

рассчитать дистанцию в 1 человека на 10 кв. м;

на входе должны быть антисептики для посетителей;

работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы.

«Функционирование бассейнов разрешено также с определенными ограничениями по количеству людей, которые находятся на одной дорожке», — рассказал Степанов.

Кроме того, на период карантина запрещается использование многоразовых полотенец. До сих пор остается запретной работа СПА-зон и массажа.
ForUm

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