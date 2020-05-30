Российский госконцерн ОАО Газпром в январе-мае 2020 года экспортировал в ЕС 20 млрд куб. м через газотранспортную систему Украины. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил генеральный директор ООО Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в соцсети.

По итогам января-мая 2019 года транспортировка российского газа в ЕС сократилась на 7,9%, до 37,629 млрд м куб.

Макогон отметил, что в соответствии с новым транзитным договором между НАК Нафтогаз Украины и ОАО Газпром падение физических объемов прокачки газа не влияет на сумму платежей благодаря условию "качай или плати".

«Украина получит около 7 млрд долл. до 2025 года независимо от объемов физической транспортировки. Украина не должна дать ни единого шанса разорвать этот контракт», — подчеркнул Макогон.