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Официальный Будапешт переносит возобновление работы пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

На данный момент о новой дате запуска движения через пограничные пункты не известно, венгерская сторона сообщит об этом дополнительно.

Между тем украинская сторона открыла границу с Венгрией в пунктах пропуска Лужники, Вилок, Звонково и Косино. Об этом представители Мукачевского погранотряда проинформировали венгерских коллег.

Ранее сообщалось, что уже вечером в пятницу, 29 мая, венгерская сторона возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом информировал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
ForUm

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