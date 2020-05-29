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В Днипре в Новокодацком районе на улице Ударников дотла сгорел трамвай, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщение о пожаре в трамвае поступило в пятницу, 29 мая, в 15:25. Пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19. На время прибытия, спасатели не могли оперативно приступить к тушению пожара, так как линия передвижения электротранспорта была под напряжением.

Во время пожара в вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, так как он транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 15:46 пожар локализован, а в 16:09 – ликвидирован.
ForUm

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