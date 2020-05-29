В Киеве с понедельника станции метро могут ограничивать на вход, чтобы люди могли соблюдать дистанцию. Об этом сообщила заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон в эфире одгого из телеканалов, передает 112 Украина.

В столичном метрополитене ожидают увеличения пассажиропотока. В первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.

«Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше», - сказала она.

«Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции», - добавила Макогон.

Как пояснила Макогон, мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени.

«Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно… Имеется в виду, что… станция может работать на одну или две входных двери вместо трех», - подчеркнула она.

Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.

«Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок», - сказала заместитель руководителя КП.

При этом она уточнила, что в первые дни возобновления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.

Напомним, утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в часы пик будут временно ограничивать вход на некоторые станции метрополитена.