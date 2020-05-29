Власти не допустят очередной строительной аферы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя невыполнение обязательств застройщиком «Аркада-строительство».

«Мы не допустим очередной строительной аферы с сотнями потерпевших. По поручению президента Украины Владимира Зеленского вместе с городским головой Киева Виталием Кличко и начальником полиции Киева Андреем Крищенко решаем проблемы инвесторов», - написал он в Twitter.

Сьогодні спілкувався із інвесторами незавершених житлових будівництв банку Аркада, що вийшли на протест. Ми не допустимо чергової будівельної афери із сотнями потерпілих. За дорученням @ZelenskyyUa разом із @KlichkoVitali, начальником @PoliceKyiv вирішуємо проблеми інвесторів pic.twitter.com/0qokWvwQkt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами, которые вложили деньги в строительство жилья.