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Власти не допустят очередной строительной аферы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя невыполнение обязательств застройщиком «Аркада-строительство».

«Мы не допустим очередной строительной аферы с сотнями потерпевших. По поручению президента Украины Владимира Зеленского вместе с городским головой Киева Виталием Кличко и начальником полиции Киева Андреем Крищенко решаем проблемы инвесторов», - написал он в Twitter.

 

 

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами, которые вложили деньги в строительство жилья. 
ForUm

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