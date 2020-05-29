Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами, которые вложили деньги в строительство жилья. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Сегодня инвесторы застройщика «Аркада-строительство» пикетируют банк «Аркада», Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства. Отмечу, что в последние годы в столице немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. Тех, что застройщики возводили с привлечением средств физических и юридических лиц и оказались не в состоянии выполнить свои обязательства перед инвесторами, - сказал мэр. - В частности, к городской власти в последнее время поступают многочисленные жалобы людей, которые инвестировали средства в строительство жилья и до сих пор не могут его получить».

Он сообщил, что только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада». По результатам встреч власть подтвердила свою готовность – в пределах своих полномочий – способствовать возобновлению строительства.

«Но, отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса «Патриотика на озерах» и не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства. Ибо вы помните, что там были протесты общины микрорайона, - сказал мэр Киева. - Также подчеркну, что этому застройщику для выполнения его обязательств перед другими инвесторами – жилых комплексов «Эврика» на проспекте Глушкова и «Патриотика» - ничего не мешает! И город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика. Я обращаюсь к правоохранительным органам немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика».