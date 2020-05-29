также в разделеСтолица
Кличко назвал больницы, лидирующие по числу заболевших COVID-19 медиков 25
Кличко дал Последний звонок для выпускников столичных школ 22
Еще 56 человек в Киеве заболели коронавирусом, из них 17 – медики 15
В Киеве планируют создать сеть временных велодорожек 17
Кличко назвал условия ужесточения карантина 14
В Киеве коронавирус зафиксировали еще у 54 человек 32
День Киева в этом году будут праздновать в теле- и онлайн формате 16
Кличко обещает отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади 17
Туротрасль Киева недополучила около $1 миллиарда из-за срыва сезона 12
В часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции киевского метро 26
COVID-19: 46 человек в киевских больницах – в тяжелом состоянии 16
Кличко рассказал, когда в Киеве откроют ТРЦ и гостиницы 24
В Киеве впервые с начала пандемии за сутки выписаны больше людей, чем заболели 22
Стрельба в Киеве: киллеры пытались убить лидера международного наркокартеля 63
В Киеве открыли первую «кризисную» комнату, где жертвы домашнего насилия могут находиться до 10 дней 19
В центре Киева подстрелили мужчину 88
Кличко прокомментировал вопрос застройки Протасова Яра 25
Городскую электричку в столице запустят с 1 июня 18

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами, которые вложили деньги в строительство жилья. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Сегодня инвесторы застройщика «Аркада-строительство» пикетируют банк «Аркада», Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства. Отмечу, что в последние годы в столице немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. Тех, что застройщики возводили с привлечением средств физических и юридических лиц и оказались не в состоянии выполнить свои обязательства перед инвесторами, - сказал мэр. - В частности, к городской власти в последнее время поступают многочисленные жалобы людей, которые инвестировали средства в строительство жилья и до сих пор не могут его получить».

Он сообщил, что только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада». По результатам встреч власть подтвердила свою готовность – в пределах своих полномочий – способствовать возобновлению строительства.

«Но, отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса «Патриотика на озерах» и не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства. Ибо вы помните, что там были протесты общины микрорайона, - сказал мэр Киева. - Также подчеркну, что этому застройщику для выполнения его обязательств перед другими инвесторами – жилых комплексов «Эврика» на проспекте Глушкова и «Патриотика» - ничего не мешает! И город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян, а не застройщика. Я обращаюсь к правоохранительным органам немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги