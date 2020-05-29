По состоянию на 10:00 29 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 90 человек, сообщает Командование Медицинских сил.

Всего за время пандемии выздоровели – 108 человек, летальных случаев – 3.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 31 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального и Северного региона находится по 1 военнослужащему). В лазарете воинской части (Ривненская область) находятся 6 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих Ривненской области симптомы заболевания отсутствуют.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек (Киевская область - 13 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Ривненская область - 1). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, симптомы заболевания отсутствуют.