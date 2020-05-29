также в разделеОбщество
Бывшему адвокату, предлагавшему $5 миллионов главе ФГИ, дали 5 лет условно 13
Дело чиновников, закупивших шины 80-х годов для БТР, направлено в суд 12
Банду, орудовавшую на Киевщине, организовал «смотрящий по Лукьяновском СИЗО» 15
В Харькове коммунальщики хотят купить элитный катафалк за 5 миллионов 11
Задержан подозреваемый в убийстве нацгвардейца в Виннице 14
По факту перестрелки в Броварах завели уже 4 уголовных дела 12
На Виннитчине задержали еще 5 участников конфликта в Броварах 29
«Новая почта» возвращает платное хранение посылок 13
Аваков отреагировал на митинг инвесторов «Аркада-строительство» 25
По факту стрельбы в Броварах открыто 3 дела 13
Аваков: Уже задержаны 20 участников стрельбы в Броварах 28
ОБСЕ: Боевики восстанавливают позиции возле Петровского 23
5 участников перестрелки в Броварах задержали на Житомирщине 107
Чернобыльскую зону открыли для туристов, но с ограничениями 16
Верховный Суд обратился в КСУ по поводу карантинных ограничений 24
Стрельба в Броварах: мэр пеняет на Киевскую ОГА 48
После перестрелки в Броварах отстранили главу винницкой полиции 157
Украина открыла 6 пунктов пропуска на границе с Молдовой 29

По состоянию на 10:00 29 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 90 человек, сообщает Командование Медицинских сил.

Всего за время пандемии выздоровели – 108 человек, летальных случаев – 3.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 31 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального и Северного региона находится по 1 военнослужащему). В лазарете воинской части (Ривненская область) находятся 6 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих Ривненской области симптомы заболевания отсутствуют.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек (Киевская область - 13 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Ривненская область - 1). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, симптомы заболевания отсутствуют.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги