Среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса - пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр «зеленого тарифа».

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, передает Экономическая правда.

«В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленности и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии», - говорится в плане правительства.

Среди запланированных инициатив:

- Урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии;

- Урегулирование задолженности Гарантированного покупателя;

- Пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA;

- Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению.