Среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса - пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр «зеленого тарифа».
Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, передает Экономическая правда.
«В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленности и населением. Ручное регулирование рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии», - говорится в плане правительства.
Среди запланированных инициатив:
- Урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии;
- Урегулирование задолженности Гарантированного покупателя;
- Пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA;
- Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемой населению.
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