Коммунальное предприятие «Ритуал» Харьковского горсовета объявило тендер на закупку катафалке стоимостью свыше пяти миллионов гривен, пишет «Слідство.Інфо».

В тендерной документации указывается, что катафалк должен быть новым, на базе автомобиля E-класса (к примеру, Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF и т.д.) 2020 изготовления.

Спецавто обязательно должно иметь подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности – шторки, систему контроля мертвых зон (специальные датчики, предупреждающие водителя об опасности со стороны так называемых «слепых зон»), камера обзора при движения задом на 360 градусов, автоматическое затемнение для внешних и внутренних зеркал, безключевой вход и запуск двигателя. Также автомобиль должен содержать подключение мобильного телефона для беспроводного соединения, электронный климат-контроль и сигнализацию.

Отмечается, что гроб должен загружаться сзади автомобиля, а отсек для гроба – освещаться и быть украшенным деревом (или искусственными материалами под дерево), натуральной или искусственной кожей или металлом. Также в катафалке должно быть регулируемое крепление для урны с прахом.

Тендер на закупку катафалка появился 28 мая. Все желающие смогут подать свои предложения до конца июня, а победителя выберут в начале августа. Предложенная стоимость – 5,12 млн гривен. Победитель должен предоставить катафалк коммунальному предприятию в сентябре этого года, и обеспечить сервисное обслуживание для автомобиля в течение следующих двух лет.