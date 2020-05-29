Мэр Киева Виталий Кличко дал Последний звонок для выпускников столичных школ. Сделал это мэр в онлайн-режиме во время своей пресс-конференции.

«К сожалению, карантин внес коррективы и в традиционный торжественный формат празднования Последнего звонка. Но он сегодня прозвучит. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, всех столичных учеников, телеканал «Киев» организовал праздник онлайн. И почти 18 тысяч выпускников столичных школ могут присоединиться к этому формату», - сказал Кличко.

Участие в онлайн-церемонии Последнего звонка приняли тысячи учеников и учителей столичных школ, которые присоединились к телетрансляции и трансляциям в социальных сетях.

Мэр Киева поздравил всех выпускников, их педагогов и родителей с окончанием школы и дал Последний звонок.

«Дорогие выпускники, вы выходите во взрослую жизнь в очень непростое время. Но все вызовы можно преодолеть, когда есть цель и есть мечта! Желаю вам успехов, удачных ВНО и воплощение планов, которые вы себе наметили», - сказал Кличко.